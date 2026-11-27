В 2024 году после выкупа обслуживавшей левобережную часть города «Красноярской рециклинговой компании» «Росттех» стал монополистом по вывозу мусора в Красноярске. ООО «Росттех» зарегистрировано в поселке Березовка, который в ходе муниципальной реформы в Красноярском крае вошел в состав Красноярска. Помимо краевого центра, компания является региональным оператором по обращению с ТКО еще в ряде технологических зон.