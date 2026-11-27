Муниципальный оператор ТКО может сменить «Росттех» в Красноярске
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков анонсировал создание в Красноярске нового — муниципального оператора по вывозу мусора. По его оценке, действующий региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Росттех» не справляется со своей задачей.
«Видимо, компания переоценила свои силы»,— заключил глава региона в ходе прямой линии 26 ноября, выслушав критику организации вывоза мусора. Господин Котюков добавил, что вопрос о создании нового оператора прорабатывается с участием мэрии Красноярска и специалистов отрасли.
В 2024 году после выкупа обслуживавшей левобережную часть города «Красноярской рециклинговой компании» «Росттех» стал монополистом по вывозу мусора в Красноярске. ООО «Росттех» зарегистрировано в поселке Березовка, который в ходе муниципальной реформы в Красноярском крае вошел в состав Красноярска. Помимо краевого центра, компания является региональным оператором по обращению с ТКО еще в ряде технологических зон.