Над Ленобластью сбили 44 вражеских БПЛА
В Петербурге также объявлена угроза БПЛА
Над Ленинградской областью силы ПВО сбили 44 беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Губернатор вышел в эфир в «Максе» в 03:20. Он объявил об опасности БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти и предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета.
В сообщении Александра Дрозденко, опубликованном в 07:12, сказано, что силы ПВО сбили 44 БПЛА. Он отметил, что боевая работа продолжается.
В Санкт-Петербурге ночью также была объявлена угроза БПЛА. Аэропорт Пулково не отправляет и не принимает рейсы.