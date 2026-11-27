Крымский цирк отменил гастроли в Томске после падения оборудования на детей
Крымский цирк «Орион» досрочно завершил гастроли в Томске после падения светового оборудования на двух девочек. Выступления отменили по техническим причинам. Об этом сообщается в официальном сообществе мероприятия во «ВКонтакте».
Инцидент произошел во время антракта. Две девочки катались на качелях под куполом цирка на высоте нескольких метров, когда на них упала световая конструкция. Одну из пострадавших госпитализировали с травмами средней степени тяжести.
После происшествия было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура организовала проверку.
В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что зрители, купившие билеты на отмененные представления, могут вернуть их полную стоимость в соответствии с законодательством. Кроме того, при наличии оснований они вправе потребовать возмещения убытков.
Гастроли цирка «Орион» в Томске отменены досрочно. О новых датах выступлений в сообщении организаторов не говорится.