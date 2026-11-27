Владимир Путин назначил глав региональных судов в Сибири
В руководстве судов Сибири произошли кадровые изменения. Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил председателем Омского областного суда Романа Марченко. Ранее господин Марченко возглавлял Таганрогский городской суд Ростовской области. Он — судья 4-го квалификационного класса, стаж работы в судебной системе составляет 21 год.
Председателем Алтайского краевого суда стал Дмитрий Пашков. До назначения он занимал должность зампреда этого суда по уголовным делам.
Во главе арбитражного суда Республики Хакасия стал Эдуард Ли. Прежде он работал в арбитражных судах Тюменской области и Алтайского края.