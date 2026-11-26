РЕН ТВ: в Москве и Подмосковье силовики пришли с проверками к кришнаитам
Силовики проверили восемь объектов последователей Централизованной религиозной организации «Центр обществ сознания Кришны России» в Москве и Подмосковье, сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, в числе проверенных объектов — религиозный центр в Москве, храм и незарегистрированная школа в подмосковной деревне Коргашино. Силовики также выявили места хранения религиозной литературы, на которой не было необходимой маркировки.