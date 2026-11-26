«Я хотел бы пожелать счастливого Дня благодарения даже тем, кто опубликовал фальшивые экономические показатели незадолго до выборов и исправил их вчера, с трехнедельным опозданием... ВВП на самом деле составлял 4,3% против 3,4%... Это не мелкая ошибка, это огромная и преднамеренная ошибка»,— написал господин Трамп в Truth Social.