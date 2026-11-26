Трамп заявил об умышленно заниженных данных о росте ВВП перед выборами
Президент США Дональд Трамп заявил, что профильное подразделение американского Минторга специально занизило показатели роста ВВП в стране перед состоявшимися промежуточными выборами. Глава Белого дома потребовал провести расследование.
«Я хотел бы пожелать счастливого Дня благодарения даже тем, кто опубликовал фальшивые экономические показатели незадолго до выборов и исправил их вчера, с трехнедельным опозданием... ВВП на самом деле составлял 4,3% против 3,4%... Это не мелкая ошибка, это огромная и преднамеренная ошибка»,— написал господин Трамп в Truth Social.
Накануне Бюро экономического анализа США (входит в Минторг) сообщило, что рост ВВП страны в третьем квартале 2026 года был пересмотрен с 3,4% до 4,3% в годовом исчислении. В ведомстве объяснили изменения пересмотром «в сторону повышения показателей инвестиций и потребительских расходов».
3 ноября в США завершились промежуточные выборы в Конгресс. Американцы выбирали 35 из 100 сенаторов, всех 435 членов Палаты представителей и губернаторов 36 штатов. Убедительную победу одержала Демократическая партия США. Она получила большинство в Палате представителей и Сенате нового созыва, который приступит к работе в январе 2027 года.