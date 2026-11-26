Утром в четверг, 26 ноября, в зале московского Центрального дома литераторов провожали Сергея Чупринина — многолетнего главного редактора толстого журнала «Знамя», профессора Литературного института имени Горького и исследователя современной русской литературы. Совсем недавно в издательстве «Новое литературное обозрение» вышла его книга «Перестройка. 1985–1991: Страницы общественной и литературной жизни», подробная хроника последних лет СССР, и в соцсетях еще не закончилось ее обсуждение, как пришла новость о смерти 78-летнего автора. В следующие несколько дней в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) было опубликовано множество записей-некрологов от всех причастных к современному литературному процессу — как «уехавших», так и «оставшихся». И судя по этим воспоминаниям, Сергей Чупринин помогал всем, кому только мог помочь,— не важно, к какому литературному или политическому лагерю принадлежал человек.