В Москве простились с главным редактором журнала «Знамя» Сергеем Чуприниным
В Центральном доме литераторов прошла гражданская панихида по главному редактору журнала «Знамя», историку литературы, писателю Сергею Чупринину. Он умер 23 ноября в возрасте 78 лет — всего через пару недель после выхода очередной книги. Прощание с ним собрало очень разных российских литераторов — писателей, критиков, литературоведов, преподавателей, издателей. И оказалось, что Сергей Чупринин повлиял на множество творческих судеб — тоже очень разных.
Утром в четверг, 26 ноября, в зале московского Центрального дома литераторов провожали Сергея Чупринина — многолетнего главного редактора толстого журнала «Знамя», профессора Литературного института имени Горького и исследователя современной русской литературы. Совсем недавно в издательстве «Новое литературное обозрение» вышла его книга «Перестройка. 1985–1991: Страницы общественной и литературной жизни», подробная хроника последних лет СССР, и в соцсетях еще не закончилось ее обсуждение, как пришла новость о смерти 78-летнего автора. В следующие несколько дней в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) было опубликовано множество записей-некрологов от всех причастных к современному литературному процессу — как «уехавших», так и «оставшихся». И судя по этим воспоминаниям, Сергей Чупринин помогал всем, кому только мог помочь,— не важно, к какому литературному или политическому лагерю принадлежал человек.
Церемонию прощания вела заместитель главного редактора «Знамени» Наталья Иванова. «На презентации одной из его книг Андрей Семенович Немзер (известный литературный критик.— “Ъ”), ныне тоже покойный, сказал, что это работа целого научного института»,— вспоминала она. И выразила надежду, что следующие номера журнала будут соответствовать высокому уровню, который был задан Сергеем Чуприниным. «Его вклад неоценим и не пропадет: он останется с нашими детьми, с гуманитарными кафедрами, писателями, литературными критиками и историками нашей страны и литературы»,— сказала Наталья Иванова.