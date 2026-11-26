В Петербурге на станции «Чкаловская» пассажир упал на пути
В Петербурге остановили движение поездов на участке фиолетовой ветки метро от станции «Садовая» до «Комендантского проспекта». Причиной стало падение пассажира на пути на станции «Чкаловская», сообщили в пресс-службе метрополитена.
Поезда курсируют от станции «Шушары» до «Садовой». На «Чкаловскую» вызвали скорую помощь и направили аварийно-спасательные службы метрополитена для оказания помощи пассажиру.
UPD: в 21:01 пассажир поднят с пути. В 21:07 движение поездов осуществляется в обычном режиме.