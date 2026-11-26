В Гатчинском округе к 2050 году планируют построить 24 школы и 71 детсад
В Гатчинском округе к 2050 году планируют построить 24 школы и 71 детский сад. Эти объекты предусмотрены мастер-планом развития муниципального округа, который поддержал градостроительный совет Ленинградской области. По целевому сценарию, к этому времени население территории может вырасти до 360 тыс. человек, а число рабочих мест — увеличиться почти на 71 тыс.
Помимо новых школ и детских садов, план предусматривает строительство и реконструкцию 59 медицинских объектов. Также в округе хотят создать 417 общественных зеленых зон, построить 17 мостов и 21 путепровод. Развитие экономики связывают в том числе с ядерной медициной, фармацевтикой и производством высокоточных приборов.
«Наша задача — использовать рост населения как ресурс для развития экономики, обеспечивая синхронное строительство жилья, социальных объектов и транспортной инфраструктуры»,— заявил вице-губернатор Ленобласти Евгений Барановский.
При дальнейшей разработке документа власти хотят учесть уточненную трассировку КАД-2, сохранить баланс между количеством жителей и рабочих мест, а также ограничить этажность жилой застройки. Утвердить единый документ территориального планирования округа планируют в 2027 году. Ранее мастер-план представили губернатору Александру Дрозденко, его разработкой занимается Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства.
На заседании градсовета также поддержали проект нового квартала в Новоселье. На участке площадью 40,5 га планируют построить около 250 тыс. кв. м жилья для 6,8 тыс. человек. В центре квартала разместят школу на 750 учеников, детский сад на 420 мест и культурно-досуговый центр. Также предусмотрены деловой центр площадью 55,6 тыс. кв. м, бассейн, спортивные площадки и три сквера. Всего проектом предусмотрено 1,55 тыс. рабочих мест. Завершить освоение территории рассчитывают к 2041 году.
Участок в Новоселье ранее предназначался для строительства торгового комплекса «Мега», однако от проекта отказались в 2020 году. В мае 2025 года землю площадью около 40 га приобрело АО «Кутузовский», связанное с группой «Киевская площадь». Само Новоселье весной 2026 года получило статус города. Подробнее об этом — в материале «Ъ Северо-Запад» «Жителей Ленобласти пригласят на городское Новоселье».