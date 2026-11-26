На заседании градсовета также поддержали проект нового квартала в Новоселье. На участке площадью 40,5 га планируют построить около 250 тыс. кв. м жилья для 6,8 тыс. человек. В центре квартала разместят школу на 750 учеников, детский сад на 420 мест и культурно-досуговый центр. Также предусмотрены деловой центр площадью 55,6 тыс. кв. м, бассейн, спортивные площадки и три сквера. Всего проектом предусмотрено 1,55 тыс. рабочих мест. Завершить освоение территории рассчитывают к 2041 году.