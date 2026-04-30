Жителей Ленобласти пригласят на городское Новоселье

На вчерашнем заседании ЗакС Ленобласти принял закон о присвоении поселку Новоселье в Ломоносовском районе статуса города. Более того, новоявленный город станет, по замыслу властей, районным центром, то есть столицей Ломоносовского района. В областном правительстве прокомментировали, что Новоселье изначально задумывалось как город, а риэлторы прогнозируют, что рост цен на недвижимость будет следовать за появлением инфраструктуры и развитием транспортной доступности молодого города.

Рассматривая закон, депутаты подчеркнули, что, поменяв статус на городской, Новоселье постепенно станет столицей Ломоносовского района Ленобласти

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Законопроект «Об изменении вида населенного пункта Новоселье в Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон "Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения"» был одобрен областными депутатами сразу в трех чтениях. Поводом для принятия закона послужили соответствующие решения советов депутатов Аннинского городского поселения и Ломоносовского муниципального района.

Рассматривая закон, депутаты подчеркнули, что, поменяв статус на городской, Новоселье постепенно станет столицей Ломоносовского района Ленобласти. Как выразился спикер областного парламента Сергей Бебенин, история населенного пункта похожа на историю самого региона: «У нас же не было столицы, и Ломоносовский район такой же». Председатель областного ЗакС напомнил, что за последние семь-восемь лет в Новоселье появился «весь набор» для районного центра, включая школы, бассейн и ледовую арену. «Поэтому придание ему статуса города, как и статуса столицы Ломоносовского района — это управленческое решение, и люди его поддерживают»,— заявил господин Бебенин.

«Новоселье с первых этапов развивали с расчетом на качественный рост и высокий стандарт среды. Здесь изначально закладывали решения, характерные для современного города: продуманное квартальное планирование, связную улично-дорожную сеть, архитектурное разнообразие и сервисы для жителей»,— отметил вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский. По его словам, в прошлом году Новоселье стало одним из лидеров региона по социальному развитию: здесь ввели 4 школы, в том числе с участием международных партнеров, и большую поликлинику.

«В этом году планируем продолжить этот темп и ввести новые социальные объекты. Регион и строители последовательно вели территорию именно по такому сценарию. Поэтому статус города для Новоселья выглядит закономерным итогом этой работы. По сути, административное решение фиксирует тот уровень развития, которого территория уже достигла»,— сообщил вице-губернатор.

Эксперт по недвижимости, управляющий партнер агентства «Генератор Недвижимости» Константин Анохин рассказал «Ъ Северо-Запад», что по текущим сделкам в Новоселье первичный рынок держится в диапазоне 150–170 тыс. рублей за «квадрат» без отделки и 180–200 тыс. с отделкой. В отдельных проектах ценник уходит выше — до 230–240 тыс. за метр, если речь про удачную локацию и более качественный продукт. Эксперт пояснил, что вторичный рынок внутри тех же кварталов часто стоит на ценовом уровне строящихся домов или чуть дешевле: готовое жилье конкурирует здесь напрямую за счет отсутствия ожидания.

Алла Шинкевич, генеральный директор агентства недвижимости «Невский Простор», говорит, что ценовой разрыв с Петербургом сохраняется на уровне 30–40%, поэтому спрос держится: покупатель получает ту же агломерацию, доступ к КАД и ЗСД, при этом платит заметно меньше. Риэлтор согласна, что решение о присвоении статуса города закрепляет то, что уже произошло по факту: население выросло до 20 тыс., к 2040 году ожидается кратный прирост, под это уже заложены школы, рабочие места, новые кварталы. «Для рынка это сигнал: территория — не временная стройка, а точка роста с понятной перспективой. После таких решений активизируются застройщики, ускоряются согласования, усиливается поток покупателей»,— делится наблюдениями участник рынка недвижимости.

По цене это обычно дает прибавку, продолжает госпожа Шинкевич. В сопоставимых локациях — Мурино и Кудрово — за три года после перехода к городскому статусу «квадрат» вырос на 20–35%. «В Новоселье движение уже началось, поэтому скачка с нуля не будет. Скорее, речь идет о дополнительном росте на 10–20% в горизонте одного-двух лет»,— рассуждает гендиректор «Невского простора».

Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что темп роста цен на недвижимость напрямую зависит от того, как быстро появляются школы, дороги и коммерция. «Сам по себе перевод в статус города цену не двигает. В кратком горизонте срабатывает только информационный эффект: локацию чаще упоминают, появляется дополнительный интерес. Такой всплеск дает прибавку в пределах 0,5–2% и быстро выдыхается. Рост появляется позже и по другой причине. Когда за статусом приходят дороги, развязки, транспорт, школы и медицина, рынок реагирует»,— указывает господин Анохин.

По его мнению, этот процесс растянут во времени: лаг обычно занимает 3–5 лет. После этого диапазон роста по локации укладывается примерно в 5–15%, в зависимости от того, насколько сильно меняется доступность и повседневный комфорт. При этом отделить этот рост от общего движения рынка почти невозможно: факторы накладываются друг на друга.

«Внутри самого Новоселья разница ощущается уже сейчас. Западная часть встроена в старую ткань поселка, с узкими улицами и базовой инфраструктурой. Восток строился с нуля: широкие проспекты, пешеходные маршруты, велодорожки, дворы без машин. Покупатель реагирует именно на эту разницу, а не на формальное название населенного пункта»,— объясняет управляющий партнер «Генератор Недвижимости».

Для человека, который выбирает квартиру, статус «город» или «поселок» уходит на второй план, добавляет игрок рынка. Смотрят на другое: сколько времени занимает дорога до Петербурга, где ближайшая школа, как быстро приезжает скорая, есть ли нормальный выезд и общественный транспорт. Прописка остается областной в любом случае, поэтому решение принимается через повседневный сценарий жизни: как отсюда выезжать утром и куда вести ребенка после покупки квартиры. «В Новоселье ниже плотность застройки, дома не выше 12 этажей, меньше нагрузки на дворы и дороги. Когда к этому добавляется статус города и новые соцобъекты, выбор становится более прагматичным: люди берут не просто квадратные метры, а среду, в которой можно жить без постоянных компромиссов»,— резюмирует эксперт.

Александра Тен