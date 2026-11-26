По данным ведомства, задержания прошли в Москве и Ульяновске. По оперативным данным, задержанные члены группировки собирали деньги для поддержания деятельности криминального движения АУЕ (признано экстремистским и запрещено в России), организовывали сбор молодых людей для решения различных конфликтных ситуаций и привлечения их к поездкам на встречи с другими участниками запрещенных организаций Ульяновска и Ульяновской области.