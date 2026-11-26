В Ульяновске задержаны семь участников группировки «Орловские»
В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД РФ по Ульяновской области совместно с коллегами из регионального следственного управления СКР при поддержке бойцов Росгвардии задержали семерых участников группировки «Орловские». Об этом в четверг сообщила региональная полиция.
По данным ведомства, задержания прошли в Москве и Ульяновске. По оперативным данным, задержанные члены группировки собирали деньги для поддержания деятельности криминального движения АУЕ (признано экстремистским и запрещено в России), организовывали сбор молодых людей для решения различных конфликтных ситуаций и привлечения их к поездкам на встречи с другими участниками запрещенных организаций Ульяновска и Ульяновской области.
Кроме того, фигуранты осуществляли сбор денежных средств на так называемый «общак» для оказания материальной поддержки лиц, содержащихся в исправительных учреждениях УФСИН России по Ульяновской области. СУ СКР также отмечает, что «члены группировки придерживались криминальной идеологии, отрицали общепринятые моральные принципы, пропагандировали насилие и вражду по отношению к представителям институтов власти».
Как сообщает СУ СКР, задержанным предъявлено обвинение в участии в деятельности экстремистской организации (ч.2 статьи 282.2 УК РФ, до шести лет лишения свободы).
Ожидается, что в пятницу обвиняемым будет избрана мера пресечения.
Ранее, в мае этого года, по обвинению в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере был арестован известный «авторитетный бизнесмен» 90-х годов Игорь Орлов.