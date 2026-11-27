Житель Удмуртии незаконно вырубил 179 деревьев на сумму более 3 млн рублей
Мужчина привлекал к рубке рабочих и технику, древесину продавал
В Удмуртии 55-летнего мужчину подозревают в незаконной вырубке 179 деревьев за пределами принадлежащего ему участка. Ущерб администрации района превысил 3 млн руб., сообщила пресс-служба МВД России.
По данным следствия, последние два года мужчина вырубал деревья в окрестностях деревни Заболотной. Для этого он привлекал рабочих и специальную технику. Срубленные осины, сосны, ели, березы, ивы и ольху использовал для личных нужд и продажи.
Незаконную вырубку пресекли сотрудники МВД по Удмуртии при силовой поддержке бойцов ОМОН и Росгвардии.
Подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы за незаконную рубку лесных насаждений (ст. 260 УК РФ).