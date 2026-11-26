Генерала Грехова заключили в СИЗО в рамках уголовного дела о взяточничестве, суть которого пока не раскрывается. Юрий Грехов последовательно прошел все ступени армейской послужной лестницы — от командира расчета, начальника радиотехнического отделения батареи до командира зенитного ракетного дивизиона в Северо-Кавказском военном округе.