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Путин подписал стратегию развития искусственного интеллекта

Президент Владимир Путин подписал национальную стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) на период до 2030 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Господин Путин поручил правительству до 15 декабря 2019 года изменить нацпрограмму «Цифровая экономика» и утвердить федеральный проект «Искусственный интеллект».

В документе указано, что инвестиции в ИИ с 2014 по 2017 год в мире выросли в три раза и составили около $40 млрд. В 2018 году показатель достиг уровня в $21,5 млрд, а к 2024 году инвестиции составят почти $140 млрд.

«В настоящее время в мире происходит ускоренное внедрение технологических решений, разработанных на основе ИИ, в различные отрасли экономики и сферы общественных отношений. По оценкам экспертов, ожидается, что благодаря внедрению таких решений рост мировой экономики в 2024 году составит не менее $1 трлн»,— говорится в стратегии.

Целями в документе называют поддержку исследований, разработку и развитие программного обеспечения, повышение доступности и качества данных для развития технологий.

Курировать ИИ в правительстве будет Минэкономики. Развитие технологии в ведомстве считают залогом повышения производительности труда и роста доходов населения.

Подробнее — в материале “Ъ” «Искусственному интеллекту подыскивают занятие»

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