— Уважаемый Игорь Юрьевич! От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Ваши знания, опыт и стратегическое видение сыграли огромную роль в становлении современной системы антимонопольного регулирования и создании цивилизованных правил ведения бизнеса. На всех ответственных постах Вас неизменно отличают твердость убеждений и нацеленность на результат. Сегодня Вы с той же энергией развиваете биржевые институты. Высоко ценю наше многолетнее взаимодействие и рад, что сегодня сотрудничество «Совета рынка» и биржи открывает новые возможности для развития конкурентных механизмов. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, реализации самых амбициозных замыслов, счастья и благополучия!