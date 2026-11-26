НАТО не согласилось с предложением Польши сбивать цели в украинском небе
Предложение Польши к странам—членам НАТО сбивать российские ракеты в воздушном пространстве Украины не нашло достаточной поддержки внутри альянса. Там опасаются, что это может быть расценено как открытое вступление НАТО в конфликт.
Кроме того, для перехвата ракет и беспилотников, которые летят в сторону какой-либо страны—члена НАТО, нужна более тесная интеграция систем ПВО Украины и стран альянса.
Теперь Варшава намерена создать бесполетную зону на своей территории, чтобы получить возможность сбивать в своем воздушном пространстве любые цели без их визуальной идентификации.