Власти Кубани хотят занять еще 21 млрд рублей на фоне роста бюджетных расходов
Прошлую закупку кредитных линий краснодарские власти проводили 12 ноября
Минфин Краснодарского края объявил 14 электронных аукционов на возобновляемые кредитные линии с общим лимитом 21 млрд руб. Закупки опубликовали в ЕИС.
Все закупки предусматривают одинаковые условия: лимит одной линии — 1,5 млрд руб., срок — 365 дней, ставка — плавающая. Начальная цена каждой закупки составляет 247,5 млн руб.; общая начальная цена — 3,465 млрд руб. Это предельная плата за проценты, а не сумма займа: фактические расходы зависят от объема и срока использования средств. Заявки принимают до 4 декабря, итоги должны подвести 8 декабря.
Эти торги продолжают серию из 14 аукционов, объявленных в ноябре на 20 млрд руб., о которой писал «Ъ-Кубань». Тогда край выставил 12 линий по 1,5 млрд руб. и две по 1 млрд руб.; максимальные процентные расходы оценили в 3,14 млрд руб. Средства предназначались для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств.
В летней серии край объявлял аукционы на 34,5 млрд руб. Повторные торги завершились контрактами по ряду лотов. Например, контракт на кредитную линию с лимитом 1 млрд руб. заключили за 150 млн руб. при начальной цене 157 млн руб. По другим завершенным лотам начальная цена также снижалась. Край использует возобновляемые линии для покрытия бюджетных потребностей, затем погашая их по мере поступления доходов. На 1 августа долг региона составлял 89,4 млрд руб.
Новые займы регион планирует на фоне значительного бюджетного дефицита. После октябрьских поправок доходы бюджета Кубани на 2026 год составили 506 млрд руб., расходы — 589,3 млрд руб., дефицит вырос до 83,3 млрд руб., или 14% расходов. Летом дефицит оценивали в 55 млрд руб.; первоначальный бюджет предусматривал 4,2 млрд руб.
При этом на сессии Законодательного собрания края 26 ноября депутаты приняли в первом чтении бюджет на 2027 год с расходами свыше 576 млрд руб. По данным администрации региона, 401,1 млрд руб., или около 70% расходов, направят на социальную сферу. Более 515 млрд руб. предусмотрели на 29 государственных программ. На здравоохранение, включая ОМС неработающих жителей, скорую и специализированную помощь, ремонт медучреждений и льготные лекарства, заложили 101,5 млрд руб.; на поддержку пенсионеров, малоимущих, инвалидов, детей и семей — 75,6 млрд руб.
Большой объем запланированных социальных расходов соседствует с крупным дефицитом текущего бюджета и активным привлечением коммерческих кредитов. Возобновляемые линии дают региону возможность выбирать средства частями и повторно использовать погашенный лимит.