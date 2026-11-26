В летней серии край объявлял аукционы на 34,5 млрд руб. Повторные торги завершились контрактами по ряду лотов. Например, контракт на кредитную линию с лимитом 1 млрд руб. заключили за 150 млн руб. при начальной цене 157 млн руб. По другим завершенным лотам начальная цена также снижалась. Край использует возобновляемые линии для покрытия бюджетных потребностей, затем погашая их по мере поступления доходов. На 1 августа долг региона составлял 89,4 млрд руб.