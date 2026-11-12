Кубань возьмет 20 млрд рублей кредитов для покрытия дефицита бюджета

Всего регион разместил 14 аукционов на привлечение заемных средств: 12 кредитных линий по 1,5 млрд руб. и еще две по 1 млрд руб. Начальная цена каждого контракта на 1,5 млрд руб. составляет 235,5 млн руб., на 1 млрд руб. — 157 млн руб. Это максимальная сумма процентов, которую край может заплатить за год пользования каждым кредитом. Фактические расходы будут зависеть от того, какую часть кредита регион действительно использует. Всего край готов заплатить до 3,14 млрд руб. процентов за пользование заемными средствами.