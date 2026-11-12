Кубань возьмет 20 млрд рублей кредитов для покрытия дефицита бюджета
Минфин Краснодарского края планирует привлечь 20 млрд руб. кредитов на финансирование дефицита краевого бюджета и погашение долговых обязательств региона. Информация опубликована в единой информационной системе закупок.
Всего регион разместил 14 аукционов на привлечение заемных средств: 12 кредитных линий по 1,5 млрд руб. и еще две по 1 млрд руб. Начальная цена каждого контракта на 1,5 млрд руб. составляет 235,5 млн руб., на 1 млрд руб. — 157 млн руб. Это максимальная сумма процентов, которую край может заплатить за год пользования каждым кредитом. Фактические расходы будут зависеть от того, какую часть кредита регион действительно использует. Всего край готов заплатить до 3,14 млрд руб. процентов за пользование заемными средствами.
Согласно документации, кредитные линии открываются на 365 дней. Процентная ставка будет плавающей и зависеть от ключевой ставки Банка России. Взимать дополнительные комиссии и платежи банки не смогут.