Октябрьский райсуд Липецка вынес приговор руководителям потребительского кооператива «Капитал инвест» за хищение 1,3 млрд руб. у 2 тыс. вкладчиков. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, находящиеся в розыске председатель правления Роман Казаков и главный бухгалтер Юлия Шкляева заочно признаны виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Им назначено соответственно восемь и семь лет колонии общего режима со штрафами в 900 и 700 тыс. руб.