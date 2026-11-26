Липецкий суд заочно отправил в колонию руководителей финансового кооператива
Октябрьский райсуд Липецка вынес приговор руководителям потребительского кооператива «Капитал инвест» за хищение 1,3 млрд руб. у 2 тыс. вкладчиков. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, находящиеся в розыске председатель правления Роман Казаков и главный бухгалтер Юлия Шкляева заочно признаны виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Им назначено соответственно восемь и семь лет колонии общего режима со штрафами в 900 и 700 тыс. руб.
Как установил суд, Роман Казаков в 2018 году вступил со своей сожительницей Юлией Шкляевой в преступный сговор, направленный на организацию деятельности кредитных потребительских кооперативов с целью личного обогащения. Офисы «Капитал инвеста» были открыты в 13 городах.
Основная часть личных сбережений клиентов в действительности не размещалась в займы, не инкассировалась и не хранилась в кассе. В 2018 году кооператив закрылся, а в 2019-м был признан банкротом. По подсчетам следствия, 2 тыс. вкладчиков потеряли более 1,3 млрд руб.
По решению суда осужденные должны солидарно возместить ущерб. Под стражей после вынесения приговора они не оказались: последние семь лет Казаков и Шкляева находятся в розыске. В прениях прокуратура запрашивала для них девять и семь лет колонии соответственно.