Главе липецкой «финансовой пирамиды» запросили девять лет колонии

Октябрьский райсуд Липецка завершил рассмотрение уголовного дела руководителей потребительского кооператива «Капитал инвест», которых обвиняют в хищении 1,3 млрд руб. у 2 тыс. вкладчиков. Об этом «Ъ» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В прениях прокурор запросил для председателя кооператива Романа Казакова девять лет колонии общего режима со штрафом 1,5 млн руб., а для главного бухгалтера Юлии Шкляевой — семь лет и 1 млн руб. штрафа. Дело было рассмотрено заочно, так как подсудимые скрылись в 2019 году. В финальной версии обвинения им вменили мошенничество, организацию незаконного привлечения денег и отмывание (ст. 159, 172.2 и ст. 174.1 УК РФ).

Согласно предъявленному обвинению, Роман Казаков в 2018 году вступил со своей сожительницей Юлией Шкляевой в преступный сговор, направленный на организацию деятельности кредитных потребительских кооперативов по принципу «финансовой пирамиды» с целью личного обогащения. Офисы «Капитал инвеста» были открыты в 13 городах.

Основная часть личных сбережений клиентов в действительности не размещалась в займы, не инкассировалась и не хранилась в кассе. В 2018 году кооператив закрылся, а в 2019-м был признан банкротом. По подсчетам следствия, 2 тыс. вкладчиков потеряли более 1,3 млрд руб.