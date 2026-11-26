Киров занял 11-е место в России по темпам роста качества жизни
Киров занял 11-е место среди российских городов по росту качества жизни за пять лет. С 2021 по 2026 год индекс города увеличился с 26 до 34 пунктов, сообщил пресс-центр правительства Кировской области.
В исследовании Финансового университета при правительстве России оценивали динамику материального благополучия, доступности жилья и медицины, экологической обстановки, качества образования, доступности культуры, состояния дорог и ЖКХ, а также работы городских властей.
В правительстве Кировской области рост показателей связывают, в частности, с благоустройством общественных пространств и дворов. За последние пять лет в регионе привели в порядок более 1 тыс. территорий.
Еще одним направлением стало обновление общественного транспорта. С 2022 по 2026 год в регионе закупили 400 автобусов, что позволило открыть новые маршруты.