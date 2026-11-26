Проект предусматривает расчистку фасадов от поздних слоев штукатурки и краски, замену окон и дверей на деревянные, ремонт кровли, реставрацию интерьеров и лестниц, восстановление полов и перекрытий. Также запланированы монтаж инженерных коммуникаций и благоустройство территории.