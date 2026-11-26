В Казани восстановят исторический облик здания XIX века в Пороховой слободе
В Казани одобрили проект реставрации административного здания конца XIX – начала XX века на улице 25-го Октября. После работ фасадам вернут первоначальный кирпичный облик, установленный в ходе исследований, сообщила пресс-служба Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.
Двухэтажное здание является объектом культурного наследия регионального значения. Его построили по проекту архитектора Казанского порохового завода Ивана Котелова.
Проект предусматривает расчистку фасадов от поздних слоев штукатурки и краски, замену окон и дверей на деревянные, ремонт кровли, реставрацию интерьеров и лестниц, восстановление полов и перекрытий. Также запланированы монтаж инженерных коммуникаций и благоустройство территории.