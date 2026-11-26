Воронежская прокуратура обратилась в суд с иском об изъятии земельных участков под рынком «Алексеевский» и 20 построек на них в собственность государства. По информации «Ъ-Черноземье», заседание по делу пройдет 9 декабря. Источники издания в силовых структурах сообщают, что иск был направлен еще в сентябре 2026-го, но «сроки рассмотрения — небыстрые», и поэтому «в этом году вряд ли будет решение».