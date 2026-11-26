Землю под Алексеевским рынком в Воронеже хотят вернуть государству
В июле «Ъ-Черноземье» рассказывал, что Воронежский областной суд удовлетворил представление прокуратуры региона о пересмотре решения первой инстанции от 2007 года по иску владельца ресторана «Форт» на улице Донбасской к мэрии. Согласно документу, за ним признавалось право собственности на здание заведения, которое изначально имело статус самовольной постройки и отводилось под торговый павильон. Причиной для пересмотра дела стали «вновь открывшиеся обстоятельства». Официально ресторан «Форт» работает через местного индивидуального предпринимателя Валерия Нахамяева. Однако совладельцем заведения считается Юсиф Халилов.
Также в июне сообщалось, что Арбитражный суд Центрального округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу Юсифа Халилова на решения первой и второй инстанций о сносе нескольких построек бизнесмена, в числе которых ресторан «Ярды Superbar» в районе Петровской набережной. Здание до сих пор не снесено и находится в заброшенном состоянии.