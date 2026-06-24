В Воронеже владелец «Ярды Superbar» не смог отменить снос в кассации

Арбитражный суд Центрального округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу местного предпринимателя Юсифа Халилова на решения первой и второй инстанций о сносе нескольких построек бизнесмена, в числе которых ресторан «Ярды Superbar» в районе Петровской набережной в Воронеже. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Мотивировочная и резолютивная части решения еще не опубликованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан «Ярды Superbar» в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Ресторан «Ярды Superbar» в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В сентябре 2025 года Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск мэрии облцентра и признал самовольными постройками единый объект недвижимости на Енисеевской, включающий двухэтажный гараж (334 кв. м), здание ресторана (1 256 кв. м) и хозпостройку (256 кв. м). Суд обязал Юсифа Халилова снести их за свой счет в течение трех месяцев. В январе 2026-го 19-й апелляционный арбитражный суд подтвердил это решение. В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что бизнесмен подал кассационную жалобу.

Группа ресторана во «Вконтакте» не обновлялась с 13 марта. В тот день представители «Ярды Superbar» рассказали, что он официально закрыт, но только на выходные. За день до этого в управлении Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области сообщили, что исполнили решение суда об обеспечительной мере в виде закрытия заведения. Однако сотрудники ресторана выступили с протестом и заявили, что продолжают работу, так как судебные приставы в «таких случаях» не могут опечатывать помещения и физически препятствовать доступу в него.

17 августа 2025 года Юсиф Халилов был задержан по подозрению в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ), однако впоследствии его освободили из-под стражи.

Подробнее о судебном споре из-за построек бизнесмена — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова