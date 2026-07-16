В Воронеже пересмотрят дело о праве собственности на ресторан «Форт»

Воронежский облсуд удовлетворил представление прокуратуры региона о пересмотре решения Ленинского райсуда облцентра от 2007 года по иску владельца ресторана «Форт» на улице Донбасской к мэрии. Согласно документу, за ним признавалось право собственности на здание заведения, которое изначально имело статус самовольной постройки и отводилось под торговый павильон. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан «Форт» в Воронеже

Фото: «Яндекс Карты» Ресторан «Форт» в Воронеже

Фото: «Яндекс Карты»

Причиной для пересмотра дела стали «вновь открывшиеся обстоятельства». В рамках нового разбирательства планируется оценить правомерность обстоятельств возникновения права собственности на здание.

Официально ресторан «Форт» работает через местного индивидуального предпринимателя Валерия Нахамяева. Однако совладельцем заведения считается известный воронежский бизнесмен и представитель азербайджанской диаспоры Юсиф Халилов. Последний в конце июня не смог отменить в кассации решения первой и второй инстанций о сносе нескольких построек, в числе которых ресторан «Ярды Superbar» в районе Петровской набережной в Воронеже. Также с именем господина Халилова связывают Алексеевский рынок в Левобережном районе Воронежа, работу которого в конце мая приостанавливали на месяц. Такое административное наказание оператору рынка — ООО «Алефъ» — назначали за невыполнение обязанности по сносу капитальных строений.

Кроме того, в августе 2025 года Юсиф Халилов был задержан по подозрению в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ), однако впоследствии его освободили из-под стражи.

Подробнее о споре из-за ресторана «Ярды Superbar» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова