Речь в арбитражном разбирательстве идет о двух торговых знаках, зарегистрированных в 2012 и 2018 годах для услуг общепита: кафе, ресторанов, отделов кулинарии, доставке блюд на дом и др. Лицензии на них действуют до апреля 2027 и 2031 годов. По данным платформы Роспатента, томская «Камелот-А» передала исключительные права на знаки австралийской KDV-Sport в 2018 и 2019 годах, а в 2023 году был заключен договор об их отчуждении уже в пользу дубайской Flexway FZCO. При этом в 2024 году правообладатель выдал компании «Камелот-А» неисключительную лицензию на пользование собственным брендом. Таким образом сеть «Ярче!» оказалась не владельцем, а лишь арендатором своего же имени.