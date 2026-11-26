«Ярче!» вернули с юга
Управляющая компания сети вернула контроль над товарными знаками ритейлера
Томское ООО «Камелот-А», управляющее примерно 1,3 тыс. супермаркетов «Ярче!» по всей России, через суд вернуло контроль над товарными знаками сети. Еще в 2018—2019 годах они были переданы австралийской компании KDV-Sport и дубайской Flexway, подконтрольным Денису Штенгелову (состоит в экстремистском и запрещенном объединении) — основателю холдинга КДВ, в состав которого входит ритейлер. По оценке юристов, при последующей реструктуризации или продаже бизнеса КДВ, который сейчас находится под контролем государства, бренды войдут в периметр сделки.
Арбитражный суд Томской области 26 ноября удовлетворил иск ООО «Камелот-А» — управляющей компании сети «Ярче!», которая входит в холдинг КДВ. Истец требовал признать недействительными сделки по отчуждению торговых знаков «Ярче!» и закрепить за ним исключительное право на бренды. Согласно материалам дела, ранее эти товарные знаки были переданы австралийской KDV-Sport и дубайской Flexway — структурам основателя КДВ Дениса Штенгелова (состоит в экстремистском и запрещенном объединении).
Сеть супермаркетов шаговой доступности «Ярче!» запущена в Томске в ноябре 2012 года пищевым холдингом «КДВ Групп». По данным сайта сети, в нее входят более 1,3 тыс. магазинов по всей стране. В 2025 году ООО «Камелот-А» в составе головной компании АО «Кондитерус Ком» по требованию Генпрокуратуры России обратили в доход государства. Бизнес был передан в управление структуры Россельхозбанка «РСХБ-Финанс». Затем, согласно ЕГРЮЛ, АО «Кондитерус Ком» и АО «КДВ» возглавил Алексей Дуранин.
Речь в арбитражном разбирательстве идет о двух торговых знаках, зарегистрированных в 2012 и 2018 годах для услуг общепита: кафе, ресторанов, отделов кулинарии, доставке блюд на дом и др. Лицензии на них действуют до апреля 2027 и 2031 годов. По данным платформы Роспатента, томская «Камелот-А» передала исключительные права на знаки австралийской KDV-Sport в 2018 и 2019 годах, а в 2023 году был заключен договор об их отчуждении уже в пользу дубайской Flexway FZCO. При этом в 2024 году правообладатель выдал компании «Камелот-А» неисключительную лицензию на пользование собственным брендом. Таким образом сеть «Ярче!» оказалась не владельцем, а лишь арендатором своего же имени.
Принятое судом в отношении товарных знаков решение возвратило сети контроль над ключевым нематериальным активом ритейлера. До этого бренды находились в чужой юрисдикции, поэтому не могли быть ни корректно оценены, ни заложены или включены в периметр сделки при реструктуризации или продаже бизнеса, отметили опрошенные «Ъ-Сибирь» юристы.
Суд восстановил право «Камелот-А» на знаки не по первой сделке, а по итогам пересмотра всей цепочки регистраций. Как пояснила гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш, товарные знаки меняли правообладателя не единожды, поэтому для возврата титула суду было недостаточно оценить только первые договоры — ему пришлось разрешать вопрос о последствиях всей последовательности сделок, иначе запись в реестре в пользу Flexway осталась бы нетронутой.
«Именно сочетание недействительности сделок и признания права позволили пройти всю цепочку и вернуть знаки в реестре прежнему владельцу»,— заметил, в свою очередь, судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев.
Юристы не исключают, что, если будет доказан факт нарушений при смене правообладателя, «Камелот-А» сможет в судебном порядке добиться признания необоснованными требований о выплате роялти в предыдущие годы.