Поле для экспорта
Какую сельскохозяйственную продукцию Удмуртия вывозит в другие страны
Самыми крупными импортерами сельскохозяйственной продукции удмуртских предприятий в 2025 году стали Китай и Казахстан. Совокупный объем экспорта в эти страны превысил $20 млн. В них ввозились молочная продукция, рапсовое масло, кофе и др. Экспортировались и другие продукты, например, крепкий алкоголь занял долю 27% в отгрузках в Узбекистан. По прогнозу, общий объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Удмуртии к 2030 году достигнет $55,6 млн.
Объем экспорта агропромышленного комплекса (АПК) Удмуртии с начала года достиг $40 млн, что на 21,2% больше, чем годом ранее. План по объемам вывоза продукции сельхозпредприятий к середине ноября выполнен на 157,6%, рассказал замдиректора федерального центра «Агроэкспорт» Виталий Нагалин на конференции «Сделано в России. Путь на новые рынки». Она прошла в Ижевске 25 ноября, организатор — Центр поддержки экспорта.
Самыми крупными импортерами в прошлом году выступили Китай и Казахстан — $11,3 и $11 млн соответственно. Стоимостная структура экспорта продукции АПК различна. Если в Китай в основном вывозились рапсовое масло (51%) и молочная сыворотка (42%), то в Казахстан — экстракт солодовый, смеси и прочая молочная продукция (42%), кофе (16%), молоко и сливки в упаковке (10%) и др.
Среди ключевых экспортеров региона — АО «Милком» («Комос групп»), ООО «Ува-молоко» (MLK group), ООО «Сарапульский ЗРМ», ООО «Арома Ти Кофе», ООО «Тэйсти Кофе» и ОАО «ЛВЗ “Глазовский”». Продукция вывозилась более чем в 16 стран.
Следом идет Белоруссия с показателем $2,8 млн. Более половины экспорта пришлось на кофе (33%) и мороженое (28%). Еще 13% — кормовые культуры, остальное — кондитерские изделия, специи, крепкий алкоголь и другие продукты.
Объем экспорта в Узбекистан и Киргизию составил по $1,9 млн. Первая страна в основном импортировала молоко и сливки в упаковке (42%), а также крепкий алкоголь (27%), вторая — кофе (38%) и молочную продукцию (34% совокупно).
Удмуртия заняла второе место среди регионов России в 2025 году по экспорту молочной сыворотки, четвертое — по вывозу молока и сливок в упаковке, а также сухого обезжиренного молока. По экспорту кофе республика расположилась на пятой строчке.
Среди потенциальных импортеров на конференции назвали Саудовскую Аравию, куда перспективно отправлять молочную и мясную продукцию, кофе, кондитерские изделия, джемы и др. Еще одна страна, интересная для экспорта, — Турция. В нее предлагается ввозить экстракты кофе и чая, табак и его промышленные заменители, а также кормовые культуры.
По прогнозу, экспорт продукции АПК из Удмуртии к 2030 году достигнет $55,6 млн, что на 39% больше факта 2026-го. Вывоз молочной сыворотки планируется увеличить почти вдвое (до $10,2 млн), рапсового масла — на 76,7% (до $9,9 млн). Примечательно, что в 2020 году экспорт этих продуктов находился на отметке ниже $0,01 млн.