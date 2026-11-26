По прогнозу, экспорт продукции АПК из Удмуртии к 2030 году достигнет $55,6 млн, что на 39% больше факта 2026-го. Вывоз молочной сыворотки планируется увеличить почти вдвое (до $10,2 млн), рапсового масла — на 76,7% (до $9,9 млн). Примечательно, что в 2020 году экспорт этих продуктов находился на отметке ниже $0,01 млн.