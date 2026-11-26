В Тюменской области увеличили стоимость патента для мигрантов до 15 тысяч рублей
Ежемесячная цена патента для работающих в организациях или у индивидуальных предпринимателей мигрантов в Тюменской области возрастет с 11,4 тыс. руб. в 2026 году до 15,7 тыс. руб. с начала 2027-о в рамках изменения коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда. Соответствующий законопроект во втором окончательном чтении одобрили все 43 депутата Тюменской областной думы, присутствовавшие на заседании.
«Данное увеличение принесет в бюджет региона порядка 600 млн руб. в год»,— сказал директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов.
Депутат от «Единой России» Павел Девайкин отметил, что после увеличения стоимости патента рынок труда в Тюменской области станет «более качественным». «Если становится дороже, тогда люди, которые приезжают в регион, должны быть более подготовленными, квалифицированными, работать у лучших работодателей. Люди с более высоким уровнем дохода и работающие на лучшем месте менее склонны совершать правонарушения»,— пояснил он.
Лидер фракции ЛДПР Иван Вершинин подчеркнул, что в дальнейшем власти должны сделать стоимость патента для иностранных работников «еще больше».
Ранее, в декабре 2025 года, губернатор Александр Моор ввел запрет на работу мигрантов в 10 сферах экономики, включая образование, производство детского питания, торговлю табачными изделиями, перевозку пассажиров в городском и пригородном транспорте, в такси. В апреле тюменский омбудсмен Олег Датских заявил, что в регионе необходимо расширить соответствующий перечень. По его данным, тогда регион занимал четвертое место среди российских субъектов по использованию труда мигрантов.
В августе Александр Моор в ходе пресс-конференции сообщил, что количество иностранных рабочих в Тюменской области снизилось почти на 16% за январь-май 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-о. Он добавил, что власти также зафиксировали падение показателя по числу преступлений, совершенных иностранцами, на 20%.