Депутат от «Единой России» Павел Девайкин отметил, что после увеличения стоимости патента рынок труда в Тюменской области станет «более качественным». «Если становится дороже, тогда люди, которые приезжают в регион, должны быть более подготовленными, квалифицированными, работать у лучших работодателей. Люди с более высоким уровнем дохода и работающие на лучшем месте менее склонны совершать правонарушения»,— пояснил он.