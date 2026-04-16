Тюменский омбудсмен призвал расширить запрет на профессии для мигрантов

Власти Тюменской области должны расширить перечень сфер деятельности, в которых не могут трудиться иностранные граждане, заявил уполномоченный по правам человека в регионе Олег Датских на заседании Тюменской областной думы. Омбудсмен пояснил депутатам, что в Свердловской и Челябинской областях ограничения действуют в 20 и 22 сферах соответственно, тогда как в Тюменской области всего в 10.

«Подход к вопросу применения труда мигрантов "приехал, поработал, уехал" считаю наиболее правильным. Присутствие трудовых мигрантов семьями на территории существенно увеличивает финансовую нагрузку на бюджет по сферам оказания медицинской помощи и мер социальной поддержки»,— пояснил господин Датских.

Уполномоченный подчеркнул, что по итогам 2025 года Тюменская область заняла четвертое место среди всех регионов России по использованию труда мигрантов.

Ранее, в марте, начальник управления МВД по региону Александр Смирнов назвал тему миграции наиболее проблемной в Тюменской области. По его данным, иностранные граждане в 2025 году совершили более 9,3 тыс. административных правонарушений в регионе, около 1 тыс. мигрантов по итогу выдворили за пределы РФ.

В декабре 2025 года губернатор Александр Моор подписал постановление, в рамках которого в Тюменской области ввели запрет на работу мигрантов в производстве детского питания и диетических продуктов, в торговле табачными изделиями, в перевозке пассажиров в городском и пригородном сообщении, в такси, в деятельности автомобильного грузового транспорта, в работе по подбору персонала и в сфере образования. Документ будет действовать в течение всего 2026 года.

