В Тюменской области сократилось число иностранных рабочих на 16% за пять месяцев

Количество иностранных работников в Тюменской области снизилось почти на 16% за январь-май 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил губернатор Александр Моор на пресс-конференции. Глава региона добавил, что власти зафиксировали и снижение преступлений, совершенных иностранцами, на 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«За этот же период было проведено разными структурами почти 1,5 тыс. профилактических мероприятий в отношении иностранных работников. Были выявлены нарушения, все они отработаны»,— подчеркнул господин Моор.

Ранее, в декабре 2025 года, Александр Моор ввел запрет на работу мигрантов в производстве детского питания и диетических продуктов, в торговле табачными изделиями, в перевозке пассажиров в городском и пригородном сообщении, в такси, в деятельности автомобильного грузового транспорта, в работе по подбору персонала и в сфере образования.

В апреле 2026 года уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских заявил, что в регионе необходимо расширить перечень профессий, в которых не могут трудиться иностранцы. Омбудсмен тогда пояснил, что в Свердловской и Челябинской областях ограничения действуют в 20 и 22 сферах соответственно, тогда как в Тюменской области всего в 10. «Подход к вопросу применения труда мигрантов "приехал, поработал, уехал" считаю наиболее правильным»,— подчеркнул господин Датских в ходе отчета о своей работе за 2025 год, добавив, что Тюменская область заняла четвертое место среди всех регионов России по использованию труда мигрантов.

Василий Алексеев