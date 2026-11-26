Бывшие сотрудники «Леста Игр» начали работать с Game Art Pioneers над Distortion
Команда разработчиков студии «Мир-А» — бывших сотрудников «Леста Игр» — частично перешла в студию Game Art Pioneers для работы над проектом Distortion. «Мир-А» также планирует обсудить с «Яндексом» привлечение инвестиций. У последнего уже есть опыт вложений в видеоигровое направление. Впрочем, участники отрасли отмечают, что сейчас «Яндекс» сосредоточен на выпуске другого большого проекта — «Война миров: Сибирь».
Студия «Мир-А», которую в марте запустили бывшие топ-менеджеры «Леста Игр», частично объединилась с командой Game Art Pioneers («Киберслав: Затмение» и др.) для работы над проектом Distortion, рассказали “Ъ” два источника в крупных студиях разработки. По словам собеседников, «Мир-А» также планирует обсудить с «Игромиром» (в мае игровое направление «Плюс Студии» «Яндекса» стало его частью) финансирование их проектов.
«После близкого знакомства с обновленной командой проекта Distortion у нас есть совместные планы. Они развиваются в разных направлениях, которые интересны и мне»,— говорит исполнительный директор «Мир-А» Гаухар Алдыярова. Она подтвердила, что несколько бывших топ-менеджеров «Леста Игр» присоединились к разработчикам игры. Гендиректор Game Art Pioneers Артемий Большаков уточнил, что обращался к госпоже Алдыяровой при поиске специалистов уровней топ и сеньор в команду разработки Distortion. Впрочем, он настаивает, что сейчас в команде работают несколько человек не из студии «Мир-А», а именно бывшие сотрудники «Леста Игр». «Яндекс» отказался от комментариев.