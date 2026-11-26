«После близкого знакомства с обновленной командой проекта Distortion у нас есть совместные планы. Они развиваются в разных направлениях, которые интересны и мне»,— говорит исполнительный директор «Мир-А» Гаухар Алдыярова. Она подтвердила, что несколько бывших топ-менеджеров «Леста Игр» присоединились к разработчикам игры. Гендиректор Game Art Pioneers Артемий Большаков уточнил, что обращался к госпоже Алдыяровой при поиске специалистов уровней топ и сеньор в команду разработки Distortion. Впрочем, он настаивает, что сейчас в команде работают несколько человек не из студии «Мир-А», а именно бывшие сотрудники «Леста Игр». «Яндекс» отказался от комментариев.