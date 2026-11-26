На Дону почти половина коммунальных сетей нуждается в замене
Коммунальная инфраструктура Ростовской области остается сильно изношенной: обновления требуют 47% водопроводов и почти половина канализационных сетей. Наиболее благополучная ситуация — с теплоснабжением, где замены ждут около 20% трубопроводов. Такие данные приводит «Блокнот Ростов» со ссылкой на ответ регионального министерства ЖКХ.
По итогам 2025 года износ водопроводных сетей в регионе оценивался в 73,9%. Для теплосетей этот показатель составил 64,6%, для канализационных коммуникаций — 60,4%. При этом доля инфраструктуры, которую необходимо заменить, различается: 47% в водоснабжении, 20,1% в теплоснабжении и 49,9% в водоотведении. В целом обновления требуют 45,5% протяженности сетей трех видов.
С начала 2026 года по 16 ноября на объектах водоснабжения зарегистрировали 57 крупных нештатных ситуаций, на теплосетях — 17. Всего за этот период в коммунальном хозяйстве области зафиксировали 74 таких случая. Годом ранее за аналогичный период их было 126, в том числе 108 на объектах водоснабжения и 18 — теплоснабжения. Таким образом, число крупных инцидентов сократилось на 41,3%.
В МинЖКХ не предоставили разбивку показателей износа по отдельным муниципалитетам. При этом в ведомстве сообщили, что больше всего дефектов коммунальной инфраструктуры выявляют в Ростове-на-Дону и Шахтах. Данные касаются крупных нештатных ситуаций, попавших в систему мониторинга аварий и инцидентов. Общее количество повреждений сетей в регионе министерство не уточнило.
В 2026 году в области действуют 54 инвестиционные программы в сфере ЖКХ общей стоимостью более 14 млрд руб. Из них 26 программ направлены на развитие водоснабжения и водоотведения, их бюджет превышает 10 млрд руб. Еще 28 программ касаются теплоснабжения, на них предусмотрено более 4 млрд руб. Эти суммы отражают стоимость действующих программ, а не объем расходов только за текущий год.
В рамках регионального проекта модернизации коммунальной инфраструктуры строительство и реконструкция объектов водоснабжения ведутся в восьми муниципалитетах: Азовском, Мясниковском, Обливском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Целинском и Чертковском районах, а также в Новочеркасске. На 2027–2028 годы запланирован капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в Волгодонске, Гуково и Шахтах.
Ростов-на-Дону, где министерство фиксирует большое число дефектов, в этом перечне не указан. Возможно, работы в городе предусмотрены другими программами, однако в ответе ведомства это не уточняется.
К 2030 году власти рассчитывают повысить качество коммунальных услуг для 250 тыс. жителей за счет ремонта сетей и привлечения федеральных субсидий. При этом конкретные целевые показатели снижения износа инфраструктуры и объем коммуникаций, которые планируется заменить за ближайшие четыре года, министерство не назвало.