В 2026 году в области действуют 54 инвестиционные программы в сфере ЖКХ общей стоимостью более 14 млрд руб. Из них 26 программ направлены на развитие водоснабжения и водоотведения, их бюджет превышает 10 млрд руб. Еще 28 программ касаются теплоснабжения, на них предусмотрено более 4 млрд руб. Эти суммы отражают стоимость действующих программ, а не объем расходов только за текущий год.