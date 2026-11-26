Сотрудники Росприроднадзора планируют взять пробы воды возле сухогруза «Волго-Дон 5043», севшего на мель на Рыбинском водохранилище в Пошехонском округе. Специалисты проверят наличие токсичных веществ, сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.