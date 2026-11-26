На Рыбинском водохранилище возьмут пробы воды после аварии с сухогрузом
Сотрудники Росприроднадзора планируют взять пробы воды возле сухогруза «Волго-Дон 5043», севшего на мель на Рыбинском водохранилище в Пошехонском округе. Специалисты проверят наличие токсичных веществ, сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.
Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что судно с грузом зерна село на мель утром 23 ноября. На место направили сухогруз «Волго-Дон 217» и буксир «Шлюзовой 111». Также прорабатывался вопрос привлечения плавучего крана для перегрузки зерна.
Работы по снятию судна с мели приостановили из-за ухудшения погодных условий. По данным МЧС, угрозы разлива топлива нет, пострадавших нет.