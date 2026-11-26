Завуч пермской школы сменила участника СВО на посту директора
Депутат заксобрания Прикамья, руководитель реготделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Григоренко ушел с поста директора школы №87 в Кировском районе, сообщает Ura.ru. По данным сайта школы, исполняющим обязанности директора стала заместитель руководителя образовательного учреждения по учебно-воспитательной работе Мария Сокольчик.
Как сообщил изданию господин Григоренко, он продолжит работать в учебном заведении в качестве учителя истории. По его словам, решение уйти с поста директора образовательного учреждения связано с желанием сосредоточиться на работе с участниками спецоперации «на законодательном и организационном уровнях».
Александр Григоренко возглавлял школу №87 с 2024 года, после возвращения с фронта. С 2022 года он участвовал в боевых действиях в качестве командира взвода в 228-м мотострелковом полку 90-й танковой дивизии. В июне 2023 года Александр Григоренко был тяжело ранен в бою под Кременной и потерял кисть левой руки. В августе был избран председателем правления Пермского комитета по поддержке ветеранов СВО. В сентябре 2026-го он избрался в краевой парламент от «Единой России».