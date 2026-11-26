Александр Григоренко возглавлял школу №87 с 2024 года, после возвращения с фронта. С 2022 года он участвовал в боевых действиях в качестве командира взвода в 228-м мотострелковом полку 90-й танковой дивизии. В июне 2023 года Александр Григоренко был тяжело ранен в бою под Кременной и потерял кисть левой руки. В августе был избран председателем правления Пермского комитета по поддержке ветеранов СВО. В сентябре 2026-го он избрался в краевой парламент от «Единой России».