Заполняемость концертных залов снизилась до 60–75%
Заполняемость концертных площадок в России снизилась с прежних 80–100% до 60–75%, а стоимость билетов выросла на 30–35%. При этом организаторам приходится увеличивать расходы на продвижение мероприятий: если раньше для продажи билета было достаточно одного контакта потенциального зрителя с рекламой, теперь требуется около пяти. Об этом рассказал генеральный продюсер культурного проекта Lumisfera Артем Миронов во время открытого интервью изданию «Коммерсантъ-Кубань».
По его словам, изменение поведения аудитории стало одной из основных проблем концертного бизнеса. Зрители стали осторожнее принимать решение о покупке билетов и чаще откладывают его. В результате организаторам необходимо дольше поддерживать интерес к мероприятию и тратить больше средств на рекламу.
Затраты на организацию концертов могут существенно различаться даже при сопоставимом масштабе мероприятий. По словам Артема Миронова, Lumisfera придерживается модели, предполагающей значительные инвестиции в проведение каждого события. По оценке генерального продюсера, расходы проекта могут превышать затраты многих участников рынка почти в 2,7 раза. Это связано с особым вниманием к техническому оснащению, визуальному оформлению, качеству постановки и продвижению концертов.
Такой подход стал возможен благодаря узнаваемости бренда и сформированной аудитории. При этом накопленное доверие зрителей помогает проекту сохранять устойчивость в условиях роста стоимости привлечения аудитории. Для организаторов, которые только выходят на рынок и еще не сформировали узнаваемость, рост расходов становится более серьезным риском.
Еще один способ сократить издержки — уменьшить расходы на постановку и техническое оснащение концертов. Однако, как отмечает собеседник, это может отражаться на качестве мероприятий. В условиях, когда зритель стал внимательнее выбирать события, экономия на содержательной и технической части создает дополнительные сложности для организаторов.
Господин Миронов считает, что участникам рынка без устойчивого бренда и достаточного финансового запаса становится все сложнее работать в новых условиях. При сочетании более низкой заполняемости залов, подорожавших билетов и увеличившихся расходов на продвижение такие компании рискуют не окупить проведение концертов.