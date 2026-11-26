Заполняемость концертных площадок в России снизилась с прежних 80–100% до 60–75%, а стоимость билетов выросла на 30–35%. При этом организаторам приходится увеличивать расходы на продвижение мероприятий: если раньше для продажи билета было достаточно одного контакта потенциального зрителя с рекламой, теперь требуется около пяти. Об этом рассказал генеральный продюсер культурного проекта Lumisfera Артем Миронов во время открытого интервью изданию «Коммерсантъ-Кубань».