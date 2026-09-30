Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Дербенте построят гидротехнические сооружения для защиты от селей за 1 млрд рублей

В Дербенте планируется строительство масштабных гидротехнических сооружений для защиты города от селей и паводков. По данным администрации города, проектирование объектов уже проведено.

Предполагается, что для защиты Дербента будут возведены сооружения по типу дамб в шести лощинах, где имеются риски схода селей. Предварительная стоимость строительства оценивается в 1 млрд руб. Финансирование рассматривается, в том числе, в рамках государственной программы комплексного территориального развития Дербента, сообщили в администрации городского округа.

Мэр Дербента Ханлар Пашабеков напомнил, что в 2012 году город получил серьёзный ущерб от схода селевых потоков. После этого были построены селезащитные сооружения, однако они защищают лишь одно из шести направлений.

Мария Хоперская

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд