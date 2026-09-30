В Дербенте построят гидротехнические сооружения для защиты от селей за 1 млрд рублей

В Дербенте планируется строительство масштабных гидротехнических сооружений для защиты города от селей и паводков. По данным администрации города, проектирование объектов уже проведено.

Предполагается, что для защиты Дербента будут возведены сооружения по типу дамб в шести лощинах, где имеются риски схода селей. Предварительная стоимость строительства оценивается в 1 млрд руб. Финансирование рассматривается, в том числе, в рамках государственной программы комплексного территориального развития Дербента, сообщили в администрации городского округа.

Мэр Дербента Ханлар Пашабеков напомнил, что в 2012 году город получил серьёзный ущерб от схода селевых потоков. После этого были построены селезащитные сооружения, однако они защищают лишь одно из шести направлений.

Мария Хоперская