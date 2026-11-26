В Татарстане на ремонт спортивных объектов направят 326,5 млн рублей
В Татарстане планируют отремонтировать десять спортивных объектов в Нурлате, Лениногорске, Агрызе, Лаишеве, Старом Дрожжаном и Казани. На эти цели из республиканского бюджета выделят 326,5 млн руб., следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.
Самые крупные расходы запланированы на ремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Ракета» в Советском районе Казани — 60 млн руб. Еще 59 млн руб. предусмотрено на ремонт здания спортшколы олимпийского резерва «Ракета» на улице Копылова.
На ремонт здания спортшколы «Трудовые резервы» в Казани направят 41 млн руб., бассейна «Акчарлак» в Старом Дрожжаном — 38,3 млн руб. Работы в остальных спортивных учреждениях оценили в суммы от 12,4 млн до 28,3 млн рублей.
Завершить работы необходимо до декабря 2027 года. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».