На ремонт здания спортшколы «Трудовые резервы» в Казани направят 41 млн руб., бассейна «Акчарлак» в Старом Дрожжаном — 38,3 млн руб. Работы в остальных спортивных учреждениях оценили в суммы от 12,4 млн до 28,3 млн рублей.