Суд изъял свыше 7 млрд руб. активов ОПГ «Ивановские»
Ивановский районный суд удовлетворил требование прокуратуры региона о признании экстремистами участников организованной преступной группы «Ивановские». Имущество, а также доли в подконтрольных членам ОПГ компаниях на сумму свыше 7 млрд руб. обращены в доход государства.
Суд обратил в доход государства активы 64 юрлиц, которые контролировали автоперевозки и лесозаготовку в Ивановской области, более 250 дорогостоящих объектов недвижимости, в том числе производственные и промышленные площадки. Среди них — областной автовокзал.
Изначально прокуратура требовала признать экстремистами 64 человека во главе с основателем Рубеном Ивановским, который сейчас проживает на Кипре. К моменту приговора в деле осталось 35 ответчиков — остальные публично раскаялись и дали показания следствию.
Сообщество, как указывали авторы иска, создали в 90-е вор в законе Рубен Косян (Рубен Ивановский) и положенец Денис Карташов (Денис Карташ). Занимались вымогательствами, грабежами, разбоями, а также интегрировались в органы власти. С 2013 года начали контролировать большую часть грузоперевозок в Ивановской области. Участники многократно судимы.