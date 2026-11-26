Сообщество, как указывали авторы иска, создали в 90-е вор в законе Рубен Косян (Рубен Ивановский) и положенец Денис Карташов (Денис Карташ). Занимались вымогательствами, грабежами, разбоями, а также интегрировались в органы власти. С 2013 года начали контролировать большую часть грузоперевозок в Ивановской области. Участники многократно судимы.