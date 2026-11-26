По данным Rusprofile, ООО «ХПП "Елань-Колено"» зарегистрированр в 2017 году в селе Елань-Колено Новохоперского района Воронежской области. Компания работает в сфере оптовой торговли зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Гендиректор — Александр Попов, он же является единственным учредителем. По итогам 2025 года выручка компании составила около 10,49 млрд руб., что на 1,8% ниже уровня предыдущего года (10,68 млрд руб.). Чистая прибыль при этом сократилась более чем вдвое — с 180,3 млн до 76,4 млн руб. (-57,6%).

ООО «Благо-Верхняя Хава» зарегистрировано в 2012 году в селе Верхняя Хава Воронежской области и специализируется на производстве рафинированного подсолнечного масла и его фракций. С декабря 2022 года управление компанией передано управляющей организации — ООО «Управляющая компания "Благо"», а гендиректором назначен Владимир Щедрин. Единственным учредителем выступает ООО «Благо Инвест», владеющее 100% доли. Финансовые показатели маслозавода выглядят значительно стабильнее, чем у истца: по итогам 2025 года выручка предприятия составила 17 млрд руб. (рост на 3%), а чистая прибыль — 167 млн руб. (+25%).