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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Черноземье

Воронежское «Елань-Колено» требует с маслозавода «Благо» 213 млн рублей

Воронежское ООО «Хлебоприемное предприятие "Елань-Колено"» подало иск в Арбитражный суд Воронежской области к ООО «Благо-Верхняя Хава» (структура одного из крупнейших производителей растительных масел в России — ГК «Благо» семьи Фосманов). Сумма исковых требований составляет 213,3 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

Заявление поступило в суд 22 октября, обстоятельства и предмет спора в деле пока не раскрываются. 23 октября от ответчика поступило ходатайство об ознакомлении с материалами. Судебное заседание назначено на 26 ноября.
Это единственный подобный спор контрагентов.

По данным Rusprofile, ООО «ХПП "Елань-Колено"» зарегистрирован в августе 2017 года в селе Елань-Колено Новохоперского района Воронежской области. С момента основания компания работает в сфере оптовой торговли зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Гендиректор — Александр Попов, он же является единственным учредителем. По итогам 2025 года выручка компании составила около 10,49 млрд руб., что на 1,8% ниже уровня предыдущего года (10,68 млрд руб.). Чистая прибыль при этом сократилась более чем вдвое — с 180,3 млн до 76,4 млн руб. (-57,6%).

ООО «Благо-Верхняя Хава» зарегистрировано в ноябре 2012 года в селе Верхняя Хава Воронежской области и специализируется на производстве рафинированного подсолнечного масла и его фракций. С декабря 2022 года управление компанией передано управляющей организации — ООО «Управляющая компания "Благо"», а гендиректором назначен Владимир Щедрин. Единственным учредителем выступает ООО «Благо Инвест», владеющее 100% доли. Финансовые показатели маслозавода выглядят значительно стабильнее, чем у истца: по итогам 2025 года выручка предприятия составила 17 млрд руб. (рост на 3%), а чистая прибыль — 167 млн руб. (+25%).

В октябре воронежский арбитраж не стал удовлетворять иск ООО «Благо-Верхняя Хава» к тульскому ООО «Искра» Александра Грядунова. Заявитель требовал взыскать 101,2 млн руб. Структура ГК «Благо» требовала взыскать штраф по договору поставки семян масличных от августа 2023 года, а тульская компания — 95 млн руб. задолженности и неустойки по аналогичному соглашению от декабря 2024 года.
Анна Швечикова