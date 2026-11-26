Еще 113 млн руб. направят на ремонт детского сада «Солнышко» в Высокой Горе и 91,6 млн руб. — на ремонт «Подсолнушек» там же. На работы в Соснинском детском саду в деревне Нижняя Сосна направят 39,1 млн руб.