В Татарстане на ремонт четырех детсадов направят 401 млн рублей
В Татарстане на капитальный ремонт четырех детских садов из бюджета республики выделили 401 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Из этой суммы наибольший объем средств предусмотрен на ремонт детсада № 5 «Камыр Батыр» в Нурлате. На эти цели выделили 157,3 млн руб.
Еще 113 млн руб. направят на ремонт детского сада «Солнышко» в Высокой Горе и 91,6 млн руб. — на ремонт «Подсолнушек» там же. На работы в Соснинском детском саду в деревне Нижняя Сосна направят 39,1 млн руб.
Завершить работы необходимо до 1 декабря 2027 года. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ».