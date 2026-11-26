Федеральная антимонопольная служба одобрила передачу хоккейному клубу «Салават Юлаев» в безвозмездное пользование здания Дворца спорта на улице Зорге в Уфе и некоего интерната. С соответствующей инициативой в антимонопольное ведомство обратилась администрация Уфы.