Мэрия Уфы бесплатно передаст «Салавату Юлаеву» Дворец спорта и интернат
Федеральная антимонопольная служба одобрила передачу хоккейному клубу «Салават Юлаев» в безвозмездное пользование здания Дворца спорта на улице Зорге в Уфе и некоего интерната. С соответствующей инициативой в антимонопольное ведомство обратилась администрация Уфы.
Как сообщила пресс-служба ФАС, цель безвозмездной передачи имущества — популяризация хоккея с шайбой и привлечение детей и молодежи к занятиям спортом.
«Служба будет контролировать выполнение требований антимонопольного законодательства при использовании преференции. При выявлении нарушений ведомство выдаст предписание о принятии соответствующих мер»,— отметили в ведомстве.