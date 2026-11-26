В Татарстане 27 ноября ожидаются метель и гололедица
В Татарстане 27 ноября прогнозируют снег, местами метель и порывы ветра до 17 м/с. На дорогах местами образуется гололедица, сообщила пресс-служба Гидрометцентра республики.
Температура воздуха в течение суток составит от -3 до -7 градусов ночью и от -1 до -5 градусов днем.
В Казани ночью температура опустится до -4…-6 градусов, днем составит -2…-4 градуса. В течение суток ожидаются снег и местами метель, порывы ветра ночью могут достигать 15 м/с.