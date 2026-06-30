Верховный суд заблокировал указ Трампа об отмене права на гражданство при рождении

Верховный суд США постановил, что все родившиеся на территории страны автоматически имеют право на гражданство. Судьи признали указ президента Дональда Трампа о фактической отмене такого права неконституционным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Aaron Schwartz / Reuters Дональд Трамп

Фото: Aaron Schwartz / Reuters

Вскоре после инаугурации в январе 2025 года господин Трамп подписал указ «Защита смысла и ценности американского гражданства». Документ предполагает, что новорожденный не сможет получить американское гражданство, если мать находилась в стране незаконно или специально для этой цели.

Три федеральных судьи пытались заблокировать вступление указа в силу, но Верховный суд отменил их постановления. В итоге несколько процессов объединили в одно производство: 30 июня Верховный суд все же постановил, что все родившиеся на территории США имеют право на гражданство.

Дональд Трамп пытался отменить так называемое «право почвы», которое закреплено в первом предложении 14-й поправки к Конституции США. Согласно ему, все лица, «родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах», автоматически становятся гражданами страны.

Он заговорил об отмене этой поправки еще во время первого президентского срока. По данным Pew Research Center, женщины без американского гражданства составляют значительную долю рожениц в США — примерно 23% всех рождений. Доля нелегальных мигранток составляет 7%.

Господин Трамп называл такие цифры «безумием» и поручал Госдепу и Министерству внутренней безопасности бороться с «родильным туризмом». В 2019 году правоохранительные органы США задержали нескольких граждан КНР, которые, по данным американских властей, помогли нелегально получить гражданство нескольким тысячам своих соотечественников. С 2020 года Госдеп может отказать в выдаче краткосрочной визы, если посчитает, что заявитель получает ее для рождения ребенка.