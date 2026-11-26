За девять месяцев этого года объем похоронного рынка в регионе составил 3,6 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го показатель вырос на 2,6%. В топ-5 вместе с Южным Уралом вошли Санкт-Петербург (услуг оказано на 10,2 млрд руб.; за год объем увеличился на 19,1%), Москва (9,1 млрд руб.; +5,2%), Московская область (8,3 млрд руб.; –1,7%) и Краснодарский край (5,5 млрд руб.; +8,5%).