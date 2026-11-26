Челябинская область попала в топ-5 регионов по объему ритуальных услуг
По итогам января — сентября 2026 года Челябинская область заняла пятое место среди регионов России по объему ритуальных услуг. Такие данные приводит „Ъ“ со ссылкой на Росстат.
За девять месяцев этого года объем похоронного рынка в регионе составил 3,6 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го показатель вырос на 2,6%. В топ-5 вместе с Южным Уралом вошли Санкт-Петербург (услуг оказано на 10,2 млрд руб.; за год объем увеличился на 19,1%), Москва (9,1 млрд руб.; +5,2%), Московская область (8,3 млрд руб.; –1,7%) и Краснодарский край (5,5 млрд руб.; +8,5%).