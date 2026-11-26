При крушении судна с дизтопливом у берегов Ибицы погиб один человек
У берегов испанского острова Ибица в Средиземном море затонуло судно, перевозившее до 7 тыс. тонн дизельного топлива. Погиб один член экипажа, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на экстренные службы.
Инцидент произошел в 25 морских милях (47 км) к северо-востоку от острова. Судно следовало в Барселону. На борту было 17 человек. Один из них умер в больнице.
Что стало причиной ЧП, также неизвестно. В экстренных службах добавили, что в настоящее время оценивают возможный экологический ущерб.