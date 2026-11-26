В 2027 году в республике намерены начать строительство межвузовского кампуса и инфекционного корпуса Республиканской клинической больницы в Чебоксарах, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в ФОЦ «Росинка», а также поликлиники при Центральной районной больнице в Алатыре.