Госсовет Чувашии в первом чтении принял бюджет на 2027 год
Дефицит республиканского бюджета составит 20,2 млрд рублей
Депутаты Госсовета Чувашии приняли проект бюджета на 2027 год в первом чтении. Доходы бюджета республики запланированы в размере 109,7 млрд руб., расходы — 129,9 млрд руб., сообщила пресс-служба парламента республики.
Среди крупных статей расходов — 38 млрд руб. на образование, 27,7 млрд руб. на социальную политику и 22 млрд руб. на национальную экономику.
На реализацию национальных проектов в следующем году предусмотрено 20,3 млрд руб. Еще 11,9 млрд руб. направят на республиканскую адресную инвестиционную программу.
В 2027 году в республике намерены начать строительство межвузовского кампуса и инфекционного корпуса Республиканской клинической больницы в Чебоксарах, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в ФОЦ «Росинка», а также поликлиники при Центральной районной больнице в Алатыре.