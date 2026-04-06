«Росатом» впервые поставил ядерное топливо для АЭС «Сюйдапу» в Китае

«Росатом» впервые поставил ядерное топливо для АЭС «Сюйдапу» в китайской провинции Ляонин. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. В этом году «Росатом» планирует запустить третий энергоблок станции.

Топливо для стартовой загрузки активной зоны реактора ВВЭР-1200 на энергоблоке № 3 АЭС «Сюйдапу» изготовили на Новосибирском заводе химконцентратов, рассказали в пресс-службе.

Как уточнил старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу «ТВЭЛ» Олег Григорьев, до конца года топливная компания «Росатома» планирует изготовить и поставить топливо для стартовых загрузок еще двух новых реакторов ВВЭР-1200 — на станциях «Тяньвань» и «Сюйдапу».

Ранее «Росатом» поставлял топливо для реакторов ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 на АЭС «Тяньвань», а также тепловыделяющие сборки для китайских реакторов на быстрых нейтронах, отметил господин Григорьев.

В 2019 году Россия и Китай подписали генеральный контракт на сооружение третьего и четвертого энергоблоков на АЭС «Сюйдапу» с российскими реакторами ВВЭР-1200. Тогда же был заключен контракт на поставку ядерного топлива. «Росатом» проектирует «ядерный остров» энергоблоков и поставляет ключевое оборудование. Третий энергоблок АЭС «Сюйдапу» планируется запустить в 2026-м. В этом же году «Росатом» должен запустить седьмой энергоблок на китайской АЭС «Тяньвань».