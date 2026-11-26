В Чувашии сократили требования для ветеранов СВО при поступлении на госслужбу
На сессии Госсовета приняли ряд решений в поддержку участников СВО и их семей
В Чувашии снизили требования к стажу для ветеранов боевых действий, участвовавших в СВО, при поступлении на государственную гражданскую службу. Об этом сообщила пресс-служба Госсовета республики.
Для замещения должностей высшей группы необходимый стаж сокращен с четырех до двух лет, главной группы — с двух лет до одного года. Для выпускников вузов с отличием в течение трех лет после получения диплома требования к стажу для должностей главной группы отменяются.
Кроме того, депутаты рассмотрели инициативы по расширению полномочий муниципалитетов в вопросах бесплатного питания учащихся из семей участников СВО и выплаты стипендий членам таких семей, которые учатся за пределами республики.