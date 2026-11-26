В Красноярском крае продадут имущество трех районных больниц
На торги выставят недвижимое имущество трех районных больниц — Березовской, Сухобузимской и Назаровской. Объекты вошли в краевую программу приватизации госимущества на 2027 год, утвержденную 26 ноября депутатами Законодательного собрания региона.
В числе имущества, которое планируется реализовать, — два фельдшерско-акушерских пункта и отделение медицинского осмотра с лабораторией СПИД. Все строения выставят на продажу с земельными участками. За них правительство края планирует выручить 49,9 млн руб.
Сейчас объекты находятся в оперативном управлении районных больниц. Все реализуемое имущество долгое время не использовалось в уставной деятельности медучреждений. Объекты находятся в состоянии, требующем восстановления, отметили в красноярском агентстве по управлению государственным имуществом.